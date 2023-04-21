В Італії мафія випадково розчинила в кислоті не того чоловіка. Його родині запропонували €60 тисяч компенсації

В Італії два боси мафіозного клану «Польверіно» запропонували родичам постраждалого компенсацію у €60 тисяч — вони розчинили в кислоті не ту людину.

Про це повідомляє The Telegraph.

У 2000 році 26-річного Джуліо Джаччо вбили пострілом у голову і розчинили в кислоті. Двоє членів мафії в Неаполі вважали, що він спить із сестрою одного з них. Але це був випадок хибної ідентифікації — Джаччо не мав нічого спільного ані з нею, ані з кланами, які контролюють організовану злочинність у Неаполі.