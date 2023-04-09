Китайця засудили за вбивство понад тисячі курей сусіда. Він лякав їх до смерті

Пекельце

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Китаєць на прізвище Гу отримав судовий вирок за те, що він перелякав до смерті 1 100 сусідських курей. Так він помстився своєму сусіду на прізвище Чжун.

Як пише CNN, сусіди почали ворогувати, коли Чжун без дозволу Гу вирубав його дерева рік тому. Після цього вже засуджений чоловік неодноразово вночі пробирався на ферму сусіда.

Одного разу Гу світлом ліхтарика до смерті налякав близько 500 курей — вони загинули в тисняві через паніку. Тоді поліція змусила чоловіка заплатити компенсацію у $436. Проте сусід не зупинився: він знову пробрався на ферму та вбив ще 640 курей.

Суд визнав дії Гу такими, що завдали збитків Чжуну, тому зобовʼязав компенсувати йому $2 015 за 1 100 курей. Також Гу присудили шість місяців умовного увʼязнення з роком випробувального терміну. Під час засідання він покаявся за скоєний злочин.