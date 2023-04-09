Китайця засудили за вбивство понад тисячі курей сусіда. Він лякав їх до смерті

Китаєць на прізвище Гу отримав судовий вирок за те, що він перелякав до смерті 1 100 сусідських курей. Так він помстився своєму сусіду на прізвище Чжун.

Як пише CNN, сусіди почали ворогувати, коли Чжун без дозволу Гу вирубав його дерева рік тому. Після цього вже засуджений чоловік неодноразово вночі пробирався на ферму сусіда.