У Японії власник готелю скоїв самогубство після того як зізнався, що міняв воду в спа-ванні лише двічі на рік
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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У Японії власник 158-річного гостьового будинку Макото Ямада скоїв самогубство після того, як зізнався, що міняв воду у спа-ванні лише двічі на рік. Санітарна перевірка показала, що вода кишить потенційно смертельними бактеріями, які викликають пневмонію.
Ідеться про онсен – традиційну японську лазню або басейн, де використовується вода з термальних джерел.
Згідно з місцевими правилами, воду в онсені слід було міняти щотижня. Але керівництво готелю визнало, що її міняли лише двічі на рік.
Ямада, який пішов у відставку з посади президента компанії 2 березня, спершу публічно вибачився за це, а менш ніж за два тижні після звільнення його знайшли мертвим.
У його машині поліція знайшла записку, у якій було написано: «Мені дуже шкода. Я відчуваю моральну відповідальність за все. Будь ласка, подбайте про інше».
- Бактерії Legionella можуть викликати хворобу легіонерів — серйозну форму пневмонії. Люди можуть захворіти, коли вдихають маленькі краплі води, які містять бактерії, що викликають інфекцію в легенях. Захворювання лікують антибіотиками. Бактерії можуть зустрічатися в душових головках і змішувачах, у джакузі, баках із гарячою водою, декоративних фонтанах і водопровідних системах у великих будівлях.