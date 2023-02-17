Австралійська морська зірка стала вірусною через схожість із пенісом. Її вже прозвали «Коктопус»

Пекельце

Австралійська морська зірка стала вірусною в соціальних мережах через схожість із чоловічими геніталіями.

Про це повідомляє Daily Mail.

Морську зірку знайшли у верхній частині Австралії. Її фотографію завантажили на Reddit, і вона привернула увагу понад 44 тисяч людей своїм незвичним видом. Зірку вже прозвали Cocktopus і Pornstar.

У морської зірки пʼять рук, і на кожній є опуклий кінчик. Користувачі соцмереж поспішили відзначити схожість кінцівок із чоловічою анатомією.

Ідеться про морську зірку Choriaster Granulatus, яка може вирости до 27 сантиметрів. Її закруглені кінчики та пухкий зовнішній вигляд надихнули й на другу назву «морська зірка-пончик». Choriaster granulatus зазвичай має рожевий колір і коричневі сосочки в центрі.

Цей вид зустрічається у тропічних водах по всьому світу, включно зі Східною Африкою, Індо-Тихоокеанським регіоном, Великим Барʼєрним рифом, Червоним морем, Вануату, Фіджі та Папуа-Новою Гвінеєю. Морська зірка зазвичай харчується водоростями, детритом, мертвими тваринами, кораловими поліпами та дрібними безхребетними. Живе зірка на мілководді, але також може жити на глибині до 40 метрів. Зазвичай вони зустрічаються навколо коралових рифів чи відпочивають на камʼянистих схилах.