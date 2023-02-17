Австралійська морська зірка стала вірусною через схожість із пенісом. Її вже прозвали «Коктопус»

Австралійська морська зірка стала вірусною в соціальних мережах через схожість із чоловічими геніталіями.

Про це повідомляє Daily Mail.

Морську зірку знайшли у верхній частині Австралії. Її фотографію завантажили на Reddit, і вона привернула увагу понад 44 тисяч людей своїм незвичним видом. Зірку вже прозвали Cocktopus і Pornstar.

У морської зірки пʼять рук, і на кожній є опуклий кінчик. Користувачі соцмереж поспішили відзначити схожість кінцівок із чоловічою анатомією.