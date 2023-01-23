Над Туреччиною зафіксували хмару незвичної форми. Комусь вона схожа на НЛО, комусь — на вагіну

У Туреччині, над містом Бурса зафіксували хмару дивної форми, вона збила з пантелику очевидців і стала вірусною в соціальних мережах.

Гігантська хмара рожевого кольору зʼявилася над Бурсою 19 січня. Метеорологи ідентифікували погодне явище як лінзоподібну хмару. Знімки хмари зробили на заході сонця, і очевидці кажуть, що вона зберігала свою гігантську форму близько години. Колір хмари змінювався в міру того, як вона рухалася навколо сонця.

У соціальних мережах відзначили, що лінзоподібна хмара над містом нагадувала гігантський НЛО, а декому — вагіну.

За даними Метеорологічного управління Туреччини, лінзоподібні хмари зазвичай утворюються під час вітру, коли повітря переходить через високі споруди або гори. Це спричиняє конденсацію водяної пари, а хмара нагадує місцевість під ними.