У Північній Кореї заборонили називати дівчат іменем доньки Кім Чен Ина. А ще випустили з нею марки

Пекельце

Влада Північної Кореї змушує дівчат і жінок змінювати імена, якщо їх звуть Кім Чжу Е — як дочку лідера країни Кім Чен Іна. Про це повідомляє Radio Free Asia.

Видання процитувало два анонімні джерела — одного з мешканців Північного Пхеньяну та іншого з Південного Пхеньяну, які повідомили, що місцеві органи влади в містах Чонджу та Пхенсон віддали жінкам накази про зміну їхніх свідоцтв про народження.

«Учора Міністерство безпеки міста Чонджу викликало жінок, зареєстрованих у відділі реєстрації резидентів під імʼям Чжу Е, до Міністерства безпеки, щоб змінити їхні імена», — розповів один з мешканців країни.

Влада заявила, що імʼя доньки північнокорейського лідера тепер зарезервоване для осіб «найвищої гідності».

Крім цього, Північна Корея представила марки із Чжу Е, де вона зображена поруч із батьком та ракетами.

Кім Чжу Е 10 років, вона одна з трьох дітей Кіма, яких показали публіці — вона дебютувала на публіці, коли разом із батьком інспектувала випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети в листопаді. Увага, кинута на дочку Кім, призвела до припущень, що вона може стати наступницею свого батька, раніше це місце пророкували його сестрі.