У Північній Кореї заборонили називати дівчат іменем доньки Кім Чен Ина. А ще випустили з нею марки

Влада Північної Кореї змушує дівчат і жінок змінювати імена, якщо їх звуть Кім Чжу Е — як дочку лідера країни Кім Чен Іна. Про це повідомляє Radio Free Asia.

Видання процитувало два анонімні джерела — одного з мешканців Північного Пхеньяну та іншого з Південного Пхеньяну, які повідомили, що місцеві органи влади в містах Чонджу та Пхенсон віддали жінкам накази про зміну їхніх свідоцтв про народження.

«Учора Міністерство безпеки міста Чонджу викликало жінок, зареєстрованих у відділі реєстрації резидентів під імʼям Чжу Е, до Міністерства безпеки, щоб змінити їхні імена», — розповів один з мешканців країни.

Влада заявила, що імʼя доньки північнокорейського лідера тепер зарезервоване для осіб «найвищої гідності».