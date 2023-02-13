Індія хотіла перейменувати День святого Валентина на День обіймів корів. Але від ідеї відмовилися через меми

Пекельце

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В Індії влада планувала перейменувати День святого Валентина на День обіймів корів, сподіваючись, що цей крок підвищить «емоційне багатство громадян». Однак від цієї ініціативи відмовилися після того, як вона спричинила потік мемів, карикатур та жартів телеведучих.

Про це повідомляє CNN.

6 лютого Рада захисту тварин Індії опублікувала оголошення про перейменування 14 лютого на «День обіймів корів» і називає корів «основою індійської культури та сільської економіки, дарувальником всього, що приносить багатство людству». Рада заявляє, що прагнення обіймати корів було частиною зусиль щодо просування священних індуїстських традицій, які «були підірвані західним впливом».

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Однак протягом тижня після оголошення, після глузувань і мемів в інтернеті від цієї ідеї відмовилися. Так, протягом кількох днів у ЗМІ висміювали план уряду, публікували сатиричні карикатури, на яких корови тікають від «закоханих чоловіків», а в соціальних мережах публікували відеоролики про жорстокі зіткнення між коровами та людьми.

Це не вперше, коли уряд викликає ажіотаж своєю політикою щодо корів. У 2021 році Агентство захисту корів навіть змушене було на невизначений термін відкласти національний іспит з «науки про корів» — після того, як навчальна програма зазнала критики через її ненаукові заяви про тварину. Наприклад, без надання доказів у довіднику для підготовки до іспиту йшлося, що місцеві (індійські) корови дають молоко кращої якості порівняно з «екзотичними коровами».