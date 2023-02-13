Індія хотіла перейменувати День святого Валентина на День обіймів корів. Але від ідеї відмовилися через меми

В Індії влада планувала перейменувати День святого Валентина на День обіймів корів, сподіваючись, що цей крок підвищить «емоційне багатство громадян». Однак від цієї ініціативи відмовилися після того, як вона спричинила потік мемів, карикатур та жартів телеведучих.

Про це повідомляє CNN.

6 лютого Рада захисту тварин Індії опублікувала оголошення про перейменування 14 лютого на «День обіймів корів» і називає корів «основою індійської культури та сільської економіки, дарувальником всього, що приносить багатство людству». Рада заявляє, що прагнення обіймати корів було частиною зусиль щодо просування священних індуїстських традицій, які «були підірвані західним впливом».