В Індії поліцейські звинуватили щурів у знищенні майже 200 кілограмів вилученого канабісу

В Індії правоохоронці звинуватили щурів у знищенні майже 195 кілограмів канабісу, який вилучили у торговців і зберігали в поліцейських дільницях.

Про це пише BBC.

Суддя Санджай Чаудхарі зазначив у постанові, що коли суд попросив надати вилучений наркотик як доказ, у поліції відповіли, що 195 кг канабісу «знищили щури». В іншому випадку, повʼязаному із 386 кг наркотиків, правоохоронці звітували, що гризуни зʼїли частину маріхуани.

Чаудхарі сказав, що під загрозою перебувають ще 700 кг канабісу, які зберігаються в поліцейських дільницях в окрузі Матхура. За його словами, єдиний спосіб захистити речовину — продати її з аукціону дослідницьким лабораторіям і медичним фірмам, а виручені кошти — передати уряду.