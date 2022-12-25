Мерія російського Саратова написала некролог про загиблого в Україні вʼязня, якого засудили на 19 років за подвійне вбивство

Пекельце

NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

Мерія Саратова опублікувала некролог, присвячений загиблому на війні з Україною борису олександровичу боцманову. Так само звали 32-річного вʼязня, який у 2018 році був засуджений до 19 років колонії суворого режиму за звинуваченням у подвійному вбивстві з особливою жорстокістю з метою приховати інший злочин. Вирок виносив Саратовський обласний суд.

Про це пише видання Insider.

Одним із авторів некролога став губернатор Саратовської області роман бусаргін.

«На полі бою він показав приклад виняткової сміливості та відваги. Ми пишаємося хоробрим вчинком нашого земляка та збережемо памʼять про нього на довгі роки. Висловлюю найглибші співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця», — написав він.

Також некролог підписала мер Саратова лада мокроусова.

«Він не пошкодував свого життя заради майбутнього нашої країни і зробив усе, щоб це майбутнє було мирним. Не описати весь біль та гіркоту втрати, які поділяємо з рідними та друзями бориса олександровича боцманова. Я висловлюю їм найщиріші співчуття. Памʼять про героя назавжди залишиться у наших серцях», — додала вона.

На те, що боцманов — повний тезка вбивці, звернуло увагу видання «Тайга.Инфо». У 2018 він випивав у свого приятеля і його подруги, а потім між ними спалахнув конфлікт. Боцманов узяв ніж і завдав чоловікові смертельних ударів у груди, після чого вбив жінку двома ударами в груди та в шию.