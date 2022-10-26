Росія для своїх заяв про «брудну бомбу» використала фото зі Словенії 2010 року

Міністерство оборони росії проілюструвало свої заяви про нібито розробку Україною «брудної бомби» фотографіями радіоактивних відходів зі Словенії. Їх зробили ще в 2010 році.
Відповідні заяви російське міноборони оприлюднило ще 24 жовтня.
Цими фото росіяни ілюстрували процес виготовлення «брудної бомби» і розʼяснювали, які радіоактивні елементи в ній можуть бути. Зокрема, це можуть бути уран-235 та плутоній-239.
«При підриві заряду контейнер руйнується, і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею, створюючи при цьому радіоактивне забруднення місцевості на великих територіях, а також може призвести до променевої хвороби», — погрожували у міноборони рф.
Потім цю фотографію поширили і в міністерстві закордонних справ росії. Але вже 26 жовтня на це звернув увагу словенський уряд. Там наголошують, що словенські радіоактивні відходи утримуються в безпечних умовах і не використовуються для жодних «брудних бомб».
- Російські пропагандисти (а з ними і міністр оборони рф шойгу) поширюють інформацію, що Україна збирається підірвати на своїй території так звану брудну бомбу — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії сергій шойгу говорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він розповів їм про так звану брудну бомбу, яку нібито готує Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви шойгу і зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують.
- Міністр оборони України Резніков вважає російську заяву ядерним шантажем. Він обговорив це з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, наголосивши, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії. Офіційний Вашингтон заявив, що не вірить заяві російської сторони.