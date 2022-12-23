У росії затвердили нову освітню програму. Дітям розповідатимуть про «державний переворот в Україні» та принципи дії ручних гранат

Так, у курс історії росії для старшокласників включили «державний переворот в Україні 2014 року», «воззʼєднання Криму та Севастополя з росією», «гуманітарну підтримку л/днр», а також «спеціальну військову операцію» і «санкції США та їхніх союзників».

У росії міністерство освіти затвердило федеральні освітні програми для шкіл. Вони стануть обовʼязковими для державних і приватних шкіл з наступного навчального року.

У програму ОБЖ для 10—11 класів додали модуль «елементи початкової військової підготовки», який включає правила стрільби з автомата Калашнікова АК-74, принципи дії ручних гранат Ф-1 і РГД-5 і першу допомогу в бою.

Хлопчик оглядає автомат Калашнікова АК-74 під час відвідин виставки на форумі «Армия 2022», 20 серпня 2022 року в парку «Патріот» під Москвою, росія. Getty Images / «Бабель»

В іншому модулі ОБЖ — «основи протидії екстремізму та тероризму». Школярам мають розповісти про покарання за це, про «праворадикальні угруповання нацистської спрямованості» та «ліворадикальні спільноти».

Із цього навчального року щопонеділка російські учні співають гімн і піднімають прапор. Першим уроком цього дня у них стоїть «Розмова про важливе» — класна година, під час якої школярам розповідають і про війну та Україну.