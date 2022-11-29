Іспанія врятувала мігрантів, які 11 днів пливли з Нігерії на стерні корабля

Пекельце

EFE Canarias / Twitter

Іспанська берегова охорона затримала трьох мігрантів, які 11 днів пливли з Нігерії на Канарські острови, балансуючи на стерні корабля — це трохи вище за ватерлінію.

Про це повідомляє The Guardian.

Причепились мігранти до танкера-хімовоза Alithini II, що курсував під мальтійським прапором. Судно прибуло до столиці Канарських островів Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія після 11-денного плавання з Нігерії. Мігрантів доставили у порт і надали медичну допомогу у звʼязку зі зневодненням і переохолодженням.

Радник з питань міграції уряду Канарських островів Чема Сантана написав у Twitter: «Це не перша і не остання подія. Безквитковим пасажирам не завжди щастить».

EFE Canarias / Twitter

Прибуття мігрантів на Канарські острови після небезпечного переходу з Північної Африки різко зросло з кінця 2019, після посилення перевірок на середземноморських маршрутах. У жовтні 2020 року чотири людини сховалися за штурвалом нафтового танкера з Лагосу і переховувалися протягом 10 днів, перш ніж їх виявила поліція у Лас-Пальмасі. Іспанські дані показують, що морська міграція на архіпелаг збільшилася на 51% за перші пʼять місяців у порівнянні з попереднім роком. Крім цього, щорічно помирають тисячі людей під час плавання з Північної Африки, адже використовують для цього хиткі деревʼяні або надувні човни.