Іспанія врятувала мігрантів, які 11 днів пливли з Нігерії на стерні корабля

Іспанська берегова охорона затримала трьох мігрантів, які 11 днів пливли з Нігерії на Канарські острови, балансуючи на стерні корабля — це трохи вище за ватерлінію.

Про це повідомляє The Guardian.

Причепились мігранти до танкера-хімовоза Alithini II, що курсував під мальтійським прапором. Судно прибуло до столиці Канарських островів Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія після 11-денного плавання з Нігерії. Мігрантів доставили у порт і надали медичну допомогу у звʼязку зі зневодненням і переохолодженням.

Радник з питань міграції уряду Канарських островів Чема Сантана написав у Twitter: «Це не перша і не остання подія. Безквитковим пасажирам не завжди щастить».