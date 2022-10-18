У Японії охоронець культурної спадщини випадково врізався на машині в найстаріший у країні туалет

Пекельце

У Японії чоловік, чия робота полягає у збереженні культурної спадщини країни, випадково врізався на своїй машині в найстаріший у країні туалет у багатовіковому буддійському храмі.

Про це повідомляє BBC.

Старовинні двері вбиральні були зруйновані після того, як співробітник натиснув на газ, не усвідомлюючи, що машина рухається заднім ходом. Люди не постраждали, туалети всередині залишилися неушкодженими.

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Чоловік працює в Кіотському заповіднику спадщини, незабаром після аварії він зателефонував до поліції та повідомив, що врізався у храм. До храму він приїхав у справах. Тосіо Ісікава, директор науково-дослідного інституту Тофукудзі, був «приголомшений» масштабом аварії. Інший чиновник сказав, що хоча наслідки аварії можна подолати, відновлення флігеля до його початкового стану вимагатиме «багато роботи».

Невикористовуваний громадський туалет збудували в першій половині періоду Муроматі (1336—1573 роки), він розташований у храмі Тофукудзі та вважається важливим культурним надбанням. Цим туалетом користувалися понад 100 ченців-стажистів, які практикували релігійну самодисципліну.