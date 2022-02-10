У США з полів компанії покрали 60 тисяч бджіл. Комах шукають із поліцією

Пекельце

Boris Smokrovic / Unsplash

У США, у штаті Пенсильванія із корпоративного поля компанії Giant Company, що володіє мережею супермаркетів, вкрали 60 тисяч бджіл. Про це йдеться у заяві компанії.

Комах вкрали десь між 28 та 30 січня.

«Ми дуже розчаровані тим, що це сталося, і продовжуємо співпрацювати з поліцейським управлінням міста Мідлсекс. Крадіжка відбувається у той час, коли популяція бджіл скорочується по всій країні, що викликає серйозне занепокоєння у сільськогосподарській галузі країни та серед захисників навколишнього середовища. Приблизно третина продовольчого постачання країни залежить від комах», — сказала Джессіка Гроувс, менеджер компанії з роботи з населенням.

Giant Company

У 2020 році компанія Giant представила поле площею 283 сотки у своїй штаб-квартирі для підтримки бджіл, а також птахів та дрібних диких тварин.

У США популяції бджіл в останні місяці помітно скорочуються: бджолярі повідомляють про втрату 45,5% своїх колоній з квітня 2020 року до квітня 2021 року. У Пенсильванії пасічники втратили приблизно 41% своїх сімей за цей період часу. Бджолярі в Айові найбільше постраждали з квітня 2020 року до квітня 2021 року, втративши 58,4% своїх колоній.