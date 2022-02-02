У штаті Нью-Джерсі скасували цьогорічний День бабака, бо той помер. Знайти заміну не змогли — усі сплять

Пекельце

Hosea Georgeson / Unsplash

У США штат Нью-Джерсі скасував цьогорічний День бабака через смерть тварини Міллтауна Мела за кілька днів до події. Заміну йому знайти не змогли, тому що інші бабаки в сплячці.

Про це повідомляє видання People.

Офіційна сторінка бабака підтвердила його смерть у неділю, 30 січня. Прогноз він мав зробити в середу, 2 лютого.

«З огляду на те, що середня тривалість життя бабака становить близько трьох років, це не такий вже шок, але Мел пішов від нас у важку пору року, коли більшість його побратимів-бабаків впадають у сплячку», — написали доглядачі за твариною.

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Через смерть Міллтауна Мела та неможливість знайти нового бабака, щоб зробити передбачення на 2022 рік, щорічну церемонію скасували: «Ми старанно працюватимемо над тим, щоб отримати нового прогнозиста погоди на наступний рік».

Американці святкують День бабака з 1886 року. Згідно з повірʼям, цей звір передбачає початок весни. Традиція каже: якщо бабак-провісник побачить свою тінь вранці в день свята, то буде ще шість тижнів зими, а якщо ні — весна прийде рано. У 2021 році Мел не побачив своєї тіні.