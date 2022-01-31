У Флориді з дерев падають ігуани — вони замерзли через низьку тепмературу

Пекельце

Alexis Antonio / Unsplash

У США погодна служба штату Флорида попередила місцевих жителів про те, що через низькі температури у регіоні з дерев можуть падати ігуани.

Про це повідомляє The Guardian.

«Ігуани холоднокровні. Вони сповільнюються або стають нерухомими, коли температура знижується до +4...+9 °C. Вони можуть падати з дерев, але вони не мертві», — попередили метеорологи.

За їхніми даними, температура в Південній Флориді досягла мінімуму -3,9 °C вранці в неділю, 30 січня. Очікувалося, що того дня температури залишаться на цьому ж рівні і нижче.

На зображеннях із соціальних мережах видно, як кілька ящірок лежать землі на спині чи боці.

У суботу, 29 січня, на північний схід США обрушився потужний зимовий шторм, який змусив кілька штатів оголосити надзвичайну ситуацію та скасував понад 1 400 рейсів.

Зоолог Стейсі Коен, експерт із рептилій із зоопарку Палм-Біч у Флориді, пояснила феномен ігуани: «Їхні тіла, в основному, починають відключатися, коли вони втрачають свої функції, і тому тварини сплять на гілках дерев. А потім через холод вони втрачають здатність триматися, і далі дійсно часто падають з дерев». Попри це, більшість з них залишаються живими, оскільки продовжують дихати, і продовжують працювати основні функції організму. Пізніше вони відтануть на сонці, коли температура знову підніметься.

За даними Флоридської комісії з охорони риб та дикої природи, зелені ігуани не є «корінними жителями» Флориди. Вони були випадково завезені як безквиткові пасажири на вантажних судах і вважаються інвазивними видами. Вони можуть важити до 7,5 кг і мати довжину понад 1,5 м. Феномен падіння ящірок з дерев у холодну погоду спостерігався й раніше. Різке похолодання у 2010 році знищило більшу частину популяції ігуан.