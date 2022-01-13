У ПАР міністр охорони здоровʼя порадила школяркам «відкривати книги, а не розсувати ноги»

Пекельце

Scott Chacon / Flickr

У Південно-Африканській Республіці міністерка охорони здоровʼя провінції Лімпопо Фофі Раматуба порадила школяркам «відкривати підручники та не розсувати ноги».

Про це повідомляє BBC.

«Я говорю дівчинці: відкрийте книги та закрийте ноги. Не розсовуйте ноги, відкривайте книжки», — сказала міністерка учням і додала, що літні чоловіки спокушали дівчат, використовуючи такі «предмети розкоші», як дорогі перуки та смартфони.

Такий коментар жінка зробила під час візиту 12 січня до середньої школи у спробі заохотити «стриманність» та знизити рівень підліткової вагітності. Користувачі соціальних мереж розкритикували це зауваження і запитали, чому воно було адресоване лише дівчатам. Потім сама Раматуба заявила, що її вислів був адресований і хлопцям, а також вирваний із контексту.

Коментарі викликали критику після того, як відео з промовою опублікували у соціальних мережах. Люди зазначали, що це неправильний спосіб говорити з дітьми про насильство, секс та згоду на нього. Опозиційний політик Сивіві Гварубе назвала ці зауваження «глибоко проблематичними».

«Це була можливість провести змістовну розмову з цими учнями про згоду. Натомість ви звинувачуєте жертву. Чините надмірний тиск на дівчаток», — заявила вона.

Державна статистика показує, що у 2020 році у Південній Африці народили майже 33 400 дівчаток віком до 17 років. Організація «Врятуйте дітей» заявляє, що відсутність доступу до всебічної статевої освіти, а також доступних і належних медичних послуг є ключовими факторами, що сприяють підлітковій вагітності в Південній Африці.