У США жінка перевозила у багажнику 13-річного сина із коронавірусом — не хотіла від нього заразитись

Пекельце

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У США, у штаті Техас, жінці висунули звинувачення у тому, що вона наразила 13-річного сина на небезпеку — після того, як у нього виявили коронавірус, вона перевозила його у багажнику, щоб не заразитися.

Про це повідомляє CTV News із посиланням на дані прокуратури.

Ідеться про 41-річну Сару Бім. 3 січня жінка приїхала на полігон для тестування на коронавірус, а співробітниця служби охорони здоровʼя підійшла до авто і побачила дитину у багажнику. Працівники полігону сказали, що не зроблять дитині тест, поки хлопця не витягнуть із багажника і не помістять на заднє сидіння автомобіля — мати так і зробила, але поліцію все одно викликали.

Сама Сара Бім підтвердила поліції, що її 13-річний син перебував у багажнику машини через те, що мав позитивний результат тесту на ковід. Таким чином жінка хотіла запобігти контакту із хворим, поки відвозила його на полігон для додаткового тестування. Жінку суд відпустив під заставу у розмірі $1 500.

CTV пише, що Сара Бім працює вчителькою у середній школі, зараз заклад на тлі розслідування справи відправив її в адміністративну відпустку.