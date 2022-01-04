У Чилі бджоли покусали поліцейських, які намагались розігнати мітинг пасічників

Пекельце

Massimiliano Latella / Unsplash

У столиці Чилі, місті Сантьяго сімох поліцейських, які прийшли розганяти акцію протесту пасічників, покусали бджоли. Про це повідомляє SBS News.

Представники поліції повідомили, що поліцейських шпиталізували. Бджоли покусали їх, коли ті намагались прибрати вулики з вулиці.

У країні через тривалу засуху, що триває з 2010 року, постраждало виробництво меду, бджолам майже нічого їсти і вони гинуть. На акції протесту бджолярі вимагали, щоб держава підвищила ціни на мед або надала субсидії виробникам меду, і вони попросили про зустріч із президентом. На демонстрації перед президентським палацом бджолярі встановили приблизно 60 вуликів, у яких містилося орієнтовно 10 тисячі бджіл.

«Якщо бджоли помруть, життя не буде. Це те, що ми хотіли наголосити на цій демонстрації», — заявив учасник акції.

Представник Міністерства сільського господарства в районі Сантьяго сказав, що відомство «теж стурбоване впливом посухи на бджіл». Регіональний секретар з питань сільського господарства Омар Гусман заявив журналістам, що уряд уже кілька допомагає допомогу 20 громадам, які потерпають від гострої нестачі води.