Сукню помічниці заступника міністра Христини Тишкун продали на аукціоні за $1 тисячу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Телеведучий каналу «Наш» Артем Никифоров продав скандальну сукню Христини Тишкун, яка була помічницею вже колишнього заступника міністра освіти Ігора Гарбарука (звільнився за власним бажанням 28 грудня).
Про аукціон ведучий повідомив у Facebook у день торгів 29 грудня.
«Лот — сукня Христини Тишкун, яка зазнала хейту та обструкції за свою «надто відверту» сукню. Христина передала нам на моє прохання цю сукню, щоб ми провели благодійний аукціон», — повідомив Никифоров.
Ставки робили у коментарях під його постом. Потрібно було вказати суму і на що людина готова направити гроші. Найбільшу суму вказав адвокат Євген Лосовський — $1 тисяча (27 224 гривні) і погодився направити кошти Херсонській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша. Від себе Никифоров додав ще 10 тисяч гривень.
За день до цього, 28 грудня, народний депутат партії «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива написав у Telegram, що готовий запропонувати Христині Тишкун роботу своєю помічницею.
«Заступника міністра освіти Гарбарука, чию помічницю зуміла оцінити вся Україна, звільнили! Я так розумію, помічниця теж залишилася без роботи. Як чоловік та офіцер, я не можу залишити в біді дівчину і готовий їй запропонувати більш перспективну посаду помічника у своєму апараті», — зазначив Кива.
- 25 грудня на зустріч із мером Львова Андрієм Садовим тоді ще заступник міністра освіти Ігор Гарбарук прийшов у компанії 27-річної помічниці Христини Тишкун. Суспільство обурилось через те, що жінка одягла плаття з глибоким декольте та розрізом до стегна. У соціальних мережах українці висловлювали своє невдоволення — мовляв, таке вбрання не відповідає діловому етикету. Сама ж дівчина не вбачає у своєму вбранні нічого розпусного.
- 28 грудня заступник міністра освіти Ігор Гарбарук звільнився.