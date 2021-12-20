У Шотландії посмертно помилують понад 3 тисячі відьом та чаклунів

Пекельце

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У Шотландії учасники кампанії «Відьми Шотландії» домоглися того, аби парламент підтримав законопроєкт про реабілітацію засуджених або страчених за чаклунство. Про це повідомляє The Guardian.

Зараз учасники кампанії добиваються посмертного помилування та офіційних вибачень приблизно за 3 837 людей — 84% з яких жінки, які постали перед судом за відьмацтво. Дві третини з цієї кількості стратили і спалили.

Адвокат Клер Мітчелл, яка очолює кампанію «Відьми Шотландії», заявила, що добивається помилування, вибачень та створення національної памʼятки головним чином жінкам — жертвам полювання на відьом. «На душу населення в період між XVI і XVIII століттями ми [Шотландія] стратили впʼятеро більше людей, ніж в інших країнах Європи, переважна більшість із них жінки. Для порівняння: у Салемі звинуватили у чаклунстві 300 людей і стратили 19», — сказала вона.

У Шотландії гонитва за відьмами тривала у період між 1563 роком, коли ухвалили закон про чаклунство, і 1736 роком, коли його остаточно скасували. За цей проміжок часу відбулося пʼять «великих шотландських полювань на відьом» і серії загальнонаціональних судових процесів.

Перші полювання на відьом дозволив король Яків VI, який вважав, що відьми замишляли змову проти його данської нареченої: вони нібито викликали шторми, щоб потопити його кораблі. Оскільки чаклунство вважалося злочином, що карається смертною карою, засуджених зазвичай душили до смерті, а потім спалювали на багатті, щоб не залишати тіла для похорону. Багатьох катували: наприклад, позбавляли сну, виривали нігті, а також проколювали шкіру голками.