У Пакистані автоматною чергою застрелили переможця виборів до сільради
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Пакистані під час святкування автоматною чергою застрелили переможця виборів до сільської ради. Про це повідомляє Daily Pakistan.
Інцидент стався у неділю, 19 грудня, у селі Сурізай у районі Пешавара. Застрелили Мохаммада Закрія Хана, який виграв вибори на місце генерального радника місцевої сільської ради. Декілька інших кандидатів з цього ж округу також здобули перемогу на різних посадах. Їхні прихильники і влаштували святкову стрільбу: у Закрія попало декілька куль, загинув він на місці.
Як пише видання Samaa, на заході була поліція, однак вона не втручалась.
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