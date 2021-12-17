Влада Нідерландів закликала населення не купляти товари для «захисту від 5G». Причина — небезпечне випромінювання

Пекельце

Zhang Tieliang / VCG via Getty Images

Влада Нідерландів закликала місцеве населення не користуватися намистом, або браслети «проти 5G», оскільки вони становлять небезпеку для здоровʼя.

Про це пише BBC.

Агентство з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ANVS) випустило попередження про 10 товарів, які, як зʼясувало відомство, мають небезпечне іонізуюче випромінювання. Серед таких товарів — маска для сну Energy Armor, браслети, намисто, а також браслет для дітей Magnetix Wellness, який також випромінює радіацію.

Маска для сну «Energy Armor» ANVS

Браслет для дітей Magnetix Wellness ANVS

«Не носіть їх більше, акуратно приберіть і дочекайтеся інструкцій щодо повернення», — йдеться у заяві ANVS. Агентство також попередило продавців цих товарів, що їх розповсюдження заборонено і має бути негайно зупинене.

Всесвітня організація охорони здоровʼя заявляє, що мобільні мережі 5G безпечні та принципово не відрізняються від існуючих технологій 3G та 4G. У мобільних мережах використовуються неіонізуючі радіохвилі, які не шкодять здоровʼю. Попри це, протягом останнії років технологія опинилася в епіцентрі теорій змов щодо поширення багатьох хвороб, серед яких — коронавірус.