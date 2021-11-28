В Австралії жінка підпалила готель, в якому сиділа на карантині. Вогонь знищив частину будівлі

Пекельце

В Австралії, у місті Кернс (штат Квінсленд) 31-річна жінка підпалила готель для тих, хто перебуває на карантині.

Про це повідомляє BBC та Reuters.

Інцидент стався вранці 28 листопада. Жінка запалила вогонь під ліжком у кімнаті, яку ділила із двома дітьми. Як результат, пожежа знищила частину карантинного готелю Pacific Hotel Cairns, довелось евакуювати 160 людей, ніхто не постраждав.

Її мотивація поки невідома, однак Reuters пише, що жінка перебувала на карантині протягом кількох днів, і з нею виникли проблеми, які влада «вирішувала». Жінка наразі перебуває під арештом, її дітьми опікується поліція.

Зазначимо, що нещеплені мандрівники повинні пройти 14-денний карантин у готелях Австралії після повернення до країни.