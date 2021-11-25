В Амстердамі аеропорт завів свиней, аби ті відлякували птахів

Пекельце

schiphol / Instagram

У Нідерландах, в амстердамському міжнародному аеропорту «Схіпгол» у рамках пілотного проєкту завели 20 свиней, аби скоротити кількість птахів, які врізаються у літаки.

Про це повідомляє CNN.

Зіткнення літаків з великими птахами, такими як гуси, можуть становити серйозну небезпеку, особливо якщо птаха затягне у двигун. У 2020 році в аеропорту було близько 150 зіткнень з птахами.

Свиней завели у вересні, аби спробувати знизити це число. Тварини паслись на 200 сотках між двома злітно-посадковими смугами, там, де недавно збирали цукрові буряки (аеропорт «Схіпгол» звернувся до ферми та запитав, чи зможуть свині зʼїсти залишки врожаю, які приваблюють гусей та інших птахів).

Перша перевага цього проєкту полягає в тому, що свині допомагають зробити місцевість менш привабливою для птахів, адже зʼїдають їхню їжу. Друга — як мʼясоїди, свині також намагаються ловити гусей, які приземляються в полі для відпочинку. І хоч свині не можуть рухатися досить швидко, щоб упіймати гусей, їхні спроби зробити це означають, що вони діють як живі опудала і відлякують птахів.

Свиней надала невелика компанія Buitengewone Varkens, яка вирощує тварин на відкритому повітрі. Там були дещо здивовані таким запитом від аеропорту, однак не відмовили.

Успіх проєкту зараз визначить аналіз активності птахів у цьому районі у той час, коли були свині, у порівнянні з тим, коли їх не було. Якщо результати будуть хороші, то свиней залишать.

В аеропорту і так вже працює 20 «пташиних диспетчерів»: вони використовують лазерні промені та звуки, аби їх проганяти. Аеропорт також висаджує спеціальні види трав, щоб зробити цю місцевість максимально непривабливою для птахів.