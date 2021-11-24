У Перу глава Адміністрації президента сховав на роботі у ванній кімнаті $20 тисяч. Навіщо — пояснити не може

Пекельце

Giorgio Trovato / Unsplash

Прокуратура Перу виявила у ванній кімнаті президентського палацу $20 тисяч. Гроші належать Бруно Пачеко, який 19 листопада пішов у відставку з посади голови Адміністрації президента.

Про це повідомляє BBC.

Пачеко підтвердив слідчим, що гроші належать йому, але заперечував якісь порушення і не зміг пояснити, чому гроші зберігались у ванній кімнаті на робочому місці. Він сказав, що схованка — це комбінація його заощаджень та зарплати (щомісячна зарплата Пачеко становить $6 250).

Рейд до президентського палацу був частиною розслідування тверджень про те, що Пачеко тиснув на главу податкового та митного відомства Перу, щоб той надав деяким компаніям його друзів вигідніші умови. Сам Пачеко заперечує ці звинувачення і наголошує, що його відставка не повʼязана із правопорушеннями — він хотів захистити президента Педро Кастільйо від «цієї наклепницької кампанії».