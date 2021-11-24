У Києві антивакцинатори носили плакати з перекресленими QR-кодами. Вони ведуть на сайт партії «Единая Россия»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
У Києві на мітингу антивакцинаторів помітили плакати з перекресленими QR-кодами. Якщо їх просканувати, то вони ведуть на головну сторінку російської партії «Единая Россия».
На деяких фотографіях з мітингу видно людей з плакатами, які протестують проти введення QR-кодів. На них написано «Стоп QR-код» та «Я жива людина, а не товар».
Усі QR-коди закреслені, тому їх важко просканувати. Однак на одній із фотографій деякі телефони мають таку можливість — QR-код веде на головну сторінку путінської партії «Единая Россия».
Під час мітингу антивакцинатори спочатку протестували проти карантину під Верховною Радою та перекривали дороги. Потім вони вирушили до СБУ з вимогою відпустити одного з лідерів антивакцинаторського руху Остапа Стахіва.
- Галицький районний суд Львова 18 листопада обрав запобіжний захід відомому львівському антивакцинатору, одному з організаторів антивакцинаторських протестів в Україні Остапу Стахіву. Його відправили в СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу у розмірі 998,8 тисячі гривень. Стахіва підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захопленні державної влади. Він є одним з організаторів акцій противників вакцин. Служба безпеки вважає, що діяльність мережі антивакцинаторів координувалася з Росії.
- У Києві 3 листопада противники вакцинації заблокували урядовий квартал і вимагали скасувати карантин. У руках люди тримали плакати із закликами припинити обовʼязкову вакцинацію та зберегти права людини. Вони скандували: «Скажи ні COVID-паспортам» і «Скажи ні обовʼязковій вакцинації».