ДТЕК Ахметова без попередження вимкнула світло в Апеляційній палаті ВАКС. Саме там мають розглядати справу «Роттердам+»

Пекельце

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 23 листопада без попередження залишилася без світла на весь день. Через кілька днів на порядку денному палати — розгляд справи «Роттердам+».

Про це повідомляє пресслужба суду.

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» олігарха Ріната Ахметова повідомила, що електроенергії не буде орієнтовно до 19:00, мовляв, відключення планове.

Суд заявив, що ніхто не попередив про відключення електроенергії, тож усі заплановані на сьогодні засідання доведеться перенести.

Як зазначає Центр протидії корупції, 1 грудня о 14:00 в Апеляційній палаті ВАКС має відбутися розгляд апеляції на рішення судді першої інстанції ВАКС Катерини Широкої не відновлювати розслідування схеми «Роттердам+». Серед фігурантів провадження — двоє топменеджерів ДТЕК. Головним бенефіціаром схеми вважають самого Ріната Ахметова.