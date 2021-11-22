Мер Харкова пояснив велику кількість ДТП у місті «хорошими дорогами»

Пекельце

Сергій Моргунов / «Бабель»

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що велика кількість ДТП у місті трапляється через багато хороших доріг.

Про це він заявив під час виїзного засідання правоохоронного комітету Верховної Ради у Харкові.

Нардеп від ОПзЖ Григорій Мамка запитав мера, чому у місті останнім часом стається багато резонансних ДТП.

«Ви ставите питання «а чому так багато ДТП?» Якщо чесно, хоч це не популярно, але скажу вам: а тому що дороги у Харкові хороші», — відповів Терехов.

Він розповів, що після того, як у місті відремонтують дорогу, жителі одразу просять встановити там «лежачого поліцейського».

«Тому що їздять цією дорогою, діти виходять з майданчику — починаються проблеми», — зазначив мер.