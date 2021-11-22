«13 років вʼязниці самі себе не відсидять». Україна у відповідь на звернення Януковича закликала його навідатись до Києва

Пекельце

Valery Matytsin \ TASS via Getty Images

Україна на офіційному акаунті у Twitter закликала експрезидента Віктора Януковича відвідати Київ, оскільки 13 років вʼязниці «самі себе не відсидять».

Перед цим президент-втікач написав звернення до українців з нагоди восьмої річниці Майдану та розповів, як треба «будувати успішну країну». У відповідь на це Україна запросила Януковича «у гості».

«Чи може хтось, будь ласка, розказати Віктору Януковичу, який ховається у Росії, що 13 років позбавлення волі не відсидять себе самі», — йдеться у дописі.

Пост закінчується хештегом #VisitUkraineNOW, що означає «відвідай Україну зараз».