Шотландська вчена розробила пристрій DogPhone — собаки можуть по відео дзвонити господарям

Пекельце

Розробниця з Університету Глазго створила пристрій DogPhone («Собакофон») — це мʼяч, який при переміщенні посилає сигнал на ноутбук, що запускає відеодзвінок із власником.

Про це повідомляє The Guardian.

Власник собаки може вибрати, чи приймати виклик і коли повісити трубку, а також може зателефонувати своєму вихованцю: собаці потрібно рухати мʼяч, щоб підняти трубку.

Авторка винаходу — доктор Ільєна Хірскій-Дуглас. Щоб переконатися, що у DogPhone правильний рівень чутливості до руху, його тестували протягом 16 днів на девʼятирічному лабрадорі винахідниці. Вона сказала, що ця технологія може допомогти домашнім тваринам, зокрема собакам, які страждають від розлуки зі своїми господарями.

«Це лише один із способів продемонструвати, що собаки можуть керувати технологіями. Ми можемо створити технологію для собак», — зазначила Хірскій-Дуглас.

Хоча собача соціальна мережа, або FaceBark ще не створена, Хірскій-Дуглас сказала, що бачить майбутнє, в якому собаки зможуть викликати навіть одне одного. Розробку представили на конференції ACM Interactive Surfaces and Spaces Conference 2021 у польському місті Лодзь.