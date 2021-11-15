Корінний народ Нової Зеландії маорі просить антивакцинаторів не використовувати їхній бойовий танець

Пекельце

Archives New Zealand / Flickr

Корінний народ Нової Зеландії маорі наказав антивакцинаторам негайно припинити використовувати знаменитий бойовий танець племені — гаку. Про це повідомляє BBC.

Племʼя маорі Нгаті Тоа, яке є хранителем традицій танцю, зробило свою заяву після того, як антивакцинатори виконали танець під час демонстрацій минулого тижня.

«Нгаті тоа засуджує використання гаки для просування антивакцинаторських повідомлень. Багато наших тупунів [предків] загинули під час попередніх пандемій. Ми абсолютно впевнені, що вакцина проти COVID-19 — найкращий захист, який у нас є», — йдеться у заяві представника племені Гельмута Модліка.

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Минулого тижня близько двох тисяч протестувальників зібралися біля будівлі парламенту у Веллінгтоні та по всій країні, вони розмахували прапорами з зображенням 45-го президента США Дональда Трампа та тримали плакати з гаслами проти вакцинації. Крім цього, вони виконували танець гака.

Окрім того, що гака — це бойовий танець маорі, його ще виконує національна команда з регбі All Blacks перед кожним матчем. Також гака є неодмінним атрибутом громадських (весілля, похорон, зустріч шанованих гостей) і державних заходів у Новій Зеландії. Уперше гаку почали виконувати воїни маорі сотні років тому: перед кожним боєм вони за допомогою застрашливих рухів та криків, вирячених очей, висолопленого язика й лютої експресії намагалися залякати ворога.

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