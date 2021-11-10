У Японії машиністу метро недоплатили 49 центів зарплати. Він вимагає моральної компенсації — $19 тисяч

Пекельце

Andrew Leu / Unsplash

У Японії машиніст поїзда метро подає до суду на свого роботодавця після того, як він недоотримав $0,49 зарплати за те, що на хвилину затримав роботу «пунктуальної» залізничної системи країни.

Про це повідомляє BBC.

Співробітник вимагає повернути йому ці $0,49, а також іще виплатити $19 407 компенсації за душевні страждання. Залізниця спочатку недоплатила чоловіку $0,75, але пізніше погодилась зменшити штраф до $0,49. Проте співробітник відмовився із цим погоджуватись та стверджував, що затримка не викликала фактичного порушення розкладу та не торкнулась пасажирів, оскільки поїзд був порожній під час інциденту. Компанія заявила, що застосувала принцип «не працює — не платіть», як робить і у разі спізнення на роботу або з відсутності з незрозумілих причин.

Інцидент стався 18 червня 2020 року. Машиніст повинен був відвезти порожній потяг до станції «Окаяма», але прибув не на ту платформу, аби передати керування іншому водію. На той час, коли він усвідомив свою помилку і поспішив на потрібну платформу, передача між двома машиністами затрималась на дві хвилини, що призвело до хвилинної затримки відправлення поїзда та хвилинної затримки у стоянці поїзда в депо.

Залізнична система Японії відома своєю надійністю. У 2017 році залізнична компанія вибачилася після того, як один з її поїздів залишив станцію на 20 секунд раніше. Якщо потяг спізнюється на понад пʼять хвилин, пасажирам видається сертифікат, який вони можуть використовувати як обґрунтування свого запізнення.