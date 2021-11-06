NASA в неділю повертає своїх астронавтів з МКС. Через несправність туалету їм доведеться летіти в підгузках

Пекельце

NASA Kennedy / Flickr

Американські астронавти в неділю вирушать з Міжнародної космічної станції назад на Землю. У дорозі їм доведеться користуватися підгузками через зламаний туалет.

Про це пише Assocaited Press.

Астронавт NASA Меган Макартур охарактеризувала ситуацію як «не оптимальну», але керовану. Вона та три її члени екіпажу проведуть 20 годин у капсулі Crew Dragon компанії SpaceX.

«Космічний політ сповнений безлічі дрібних проблем. Це лише одна з них, і ми впораємося з нею. Тож нас це не надто турбує», — сказала Макартур.

Французький астронавт Томас Песке, котрий повернеться з Макартур, сказав репортерам, що останні шість місяців були напруженими. Астронавти провели серію виходів у відкритий космос, щоб модернізувати енергосистему станції, пережили ненавмисні запуски двигунів пристикованого російського модуля, які змусили станцію обертатися, і прийняли у себе російську знімальну групу.

Їм також довелося зіткнутися з пошкодженням туалету. Проблему вперше помітили під час приватного польоту SpaceX у вересні, коли зʼясувалося, що трубка в системі вентиляції відклеїлася та сеча пролилася під мостини.

Після серії зустрічей у пʼятницю менеджери місії вирішили повернути екіпаж, перш ніж запускати їхню заміну. Запуск місії Dragon Crew-3 вже відкладали більш ніж на тиждень через погану погоду та проблему зі здоровʼям одного з членів екіпажу.

Разом з Макартур й Песке повернуться астронавт NASA Шейн Кімбро та японський астронавт Акіхіко Хошиде. SpaceX запустила їх на космічну станцію 23 квітня. Їхня капсула сертифікована максимум на 210 днів у космосі. У суботу настав 197-й день їхнього польоту, тому NASA прагне повернути їх якнайшвидше.