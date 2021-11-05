У США в готелі розітнули тіло чоловіка, яке заповідали науці. Глядачі заплатили по $500 — дружина померлого в шоці

Пекельце

В американському місті Портленд наприкінці жовтня в одному з готелів на платному заході препарували тіло 98-річного Девіда Сондерса, який помер від коронавірусу. Його дружина заповіла тіло чоловіка науці, але невдовзі зазнала шоку, коли побачила Девіда на відеозаписах із заходу.

Про це пише The New York Times.

Коли Університет штату Луїзіана відмовився прийняти тіло, дружина Сондерса звернулася до компанії Med Ed Labs, яка займається поставками тіл військовим, урядовим і профільним організаціям. Елсі Сондерс віддала тіло чоловіка Med Ed Labs, а про подальшу його долю дізналася з телевізійних новин. Вона заявила, що не очікувала такого побачити та не підозрювала, що її чоловіка «перепродадуть».

Виявилося, що тіло передали освітнім анатомічним компаніям Death Science та Oddities & Curiosities Expo. Компанії організували закритий захід на 70 осіб, які заплатили по $500 за участь. Тіло препарували в конференц-залі та розклали на частини. Кожен учасник міг долучитися до процесу.

Вдова Сондерса звинуватила компанії у комерції. У Death Science заявили, що захід був освітнім, але вибачилися перед Елсі. Поліція Портленду повідомила, що не порушуватиме кримінальну справу через відсутність складу злочину, підкресливши, що в цьому випадку може мати місце лише порушення цивільних прав.

У готелі, де відбувався розтин, звинуватили компанії у приховуванні справжньої мети заходу. Персонал готелю нібито ввели в оману.

Інцидент викликав хвилю обурення. Med Ed Labs тепер доведеться сплатити за кремацію Сондерса.