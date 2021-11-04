В Італії медсестра навмисне не зробила понад 8 тисяч обовʼязкових для дітей щеплень

Пекельце

Pan American Health Organization PAHO / Flickr

В Італії суд оштрафував на €585 тисяч медсестру, яка не зробила понад 8 тисяч обовʼязкових для дітей щеплень.

Про це пише il Messaggero.

35-річна Емануела Петрілло з 2009 до 2015 року працювала в державних медустановах трьох міст регіону Фріулі-Венеція-Джулія. За версією слідства, за цей час вона навмисне не зробила обовʼязкові щеплення, зокрема від кору, сотням дітей. У висновку правоохоронців йдеться, що жінка лише «вдавала, ніби вводить препарат, виключаючи очікувану імунну відповідь».

При цьому сама обвинувачена до останнього заперечувала провину. Мотиви дій жінки так і залишились незрозумілими. Про махінації медсестри стало відомо завдяки аналізам крові, які показали, що у дітей не формується жодної реакції на вакцину. Так, у 153 зі 159 її підопічних не зʼявився імунітет до кору. Петрілло визнали винною в підробці документів, розкраданні та недбалості. Суд зобовʼязав жінку виплатити €585 тисяч на користь установи Friulian Health Company.

У 2018 році ВООЗ зареєструвала в Європі рекордний спалах кору. Серед лідерів за кількістю випадків захворювання виявилася Італія. Водночас італійський уряд розглядав навіть скасування обовʼязкових щеплень для дітей.