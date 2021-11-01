У Британії зростає кількість дітей з опіками. Вони їх отримують, коли варять печиво з «Гри в кальмара»

Пекельце

Британська опікова асоціація повідомляє про зростання кількості дітей, яким потрібна трансплантація шкіри. Опіки вони отримали під час TikTok-флешмобу (#honeycomb) — у домашніх умовах потрібно з нуля зварити печиво дальгона, яке показали у серіалі від Netflix «Гра в кальмара».

Про це повідомляє Daily Mail.

«Проблема» цього печива полягає в тому, що для його приготування треба розплавити цукор при температурі +150 °C для створення липкої суміші, але вона прилипає до шкіри, як клей. З моменту виходу серіалу до спеціальних опікових відділень Британії із серйозними опіками потрапив ряд дітей віком від 11 до 15 років.

Заступник голови опікової асоціації професор Кайван Шокроллахі стурбований тим, що зростання кількості дітей, які отримали травми внаслідок наслідування тренду, може стати «верхівкою айсберга».

Він сказав: «Проблема в тому, що температура кипіння цукру перевищує 150 градусів, і будь-яке проливання або контакт [цукрового] сиропу зі шкірою викликає глибокі опіки, які посилюються тим фактом, що сироп прилипає до шкіри. Також турбує те, що віковий діапазон пацієнтів, які надійшли останнім часом, становить від 11 до 15 років, і деяким із них були потрібні шкірні трансплантати».

Асоціація 20 жовтня опублікувала зображення обпаленої руки у Twitter із підписом: «Опікові служби спостерігають сплеск опікових травм після «Гри в кальмара» та тренду у соціальних мережах. Багатьом для лікування потрібна операція».

Через цю ситуацію опікова асоціація нагадала «заходи здорового глузду, які добре відомі кухарям»: при приготуванні цукерок, печива чи джему треба використовувати рукавиці, діти повинні готувати під наглядом дорослих. Основні принципи надання першої допомоги при опіках: негайно охолодити місце опіку під проточною водою протягом 20 хвилин (уникати льоду), вільно обернути уражену ділянку харчовою плівкою та звернутися за медичною допомогою.

Перед цим батьків просили не дозволяти дітям дивитись «Гру в кальмара» через кількість жорстокого контенту. Вони вже у школах копіюють ігри з серіалу. Шкільні психологи зазначили, що «Гра в кальмара» може завдати шкоди «соціальному та емоційному розвитку» дітей, яким зарано це дивитись (серіал має вікове обмеження: шістнадцять плюс). Ці ігри також можуть спонукати їх «залишатися осторонь» у ситуації, коли ображають однолітків.