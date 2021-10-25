У Нідерландах психолог заявив, що продав «порошок для суїциду» більш ніж 100 людям
- Автор:
- Олег Панфілович
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Michel Porro / Getty Images
Нідерландський психолог Вім ван Дейк заявив, що продав «порошок для самогубства» більш ніж сотні людей.
Про це пише The Guardian.
«Я усвідомлюю наслідки своєї історії. Мені все одно. Я хочу, аби соціальне занепокоєння стало настільки сильним, щоб судові органи не могли його ігнорувати. Мені все одно, заарештують мене або посадять у вʼязницю», — пояснив свої дії лікар в інтервʼю De Volkskrant.
Згідно з нідерландським законодавством, лікар може допомогти невиліковно хворому пацієнту добровільно піти з життя тільки у відповідь на «добре продумане, обґрунтоване прохання».
Ван Дейк є членом Coöperatie Laatste Wil, організації, яка виступає за більш ліберальне законодавство щодо евтаназії. Він приєднався до неї у 2013 році після смерті дружини. Ван Дейк розповів, що пропонував людям, присутнім на зустрічах членів організації, залишитися після завершення заходу, щоб він міг продати їм препарат для самогубства по €50 за дозу.
Главу Coöperatie Laatse Wil Йоса ван Війка затримували у вересні за підозрою в причетності до злочинної організації. Повідомляється, що максимальний термін тюремного увʼязнення в Нідерландах за допомогу в самогубстві становить три роки.
- Кабінет міністрів Австрії погодив законопроєкт щодо надання громадянам права на пасивну добровільну евтаназію або «асистоване самогубство», коли пацієнт з невиліковною хворобою самостійно приймає смертоносний препарат за лікарського схвалення та сприяння.
- У березні 2021 року Іспанія стала шостою країною в світі і четвертою в Європі, яка узаконила евтаназію. На сьогодні евтаназія, в тому чи іншому вигляді, узаконена в Бельгії, Нідерландах, Колумбії, Канаді, Люксембурзі. У Швейцарії та в деяких штатах США такі процедури допускаються, але не узаконені.
- Наприкінці січня парламент Португалії схвалив в остаточному читанні законопроєкт про легалізацію евтаназії. Однак в середині березня Конституційний суд заблокував цей закон, заявивши, що він неточно описує обставини, які дозволяють добровільний відхід з життя.