В Англії батьків просять не дозволяти дітям дивитись «Гру в кальмара» — вони повторюють сцени з серіалу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В Англії у графстві Бедфордшир освітня рада з питань безпеки закликала батьків не дозволяти дітям дивитися серіал «Гра в кальмара» від Netflix через кількість жорстокого контенту. Вони вже у школах копіюють ігри з серіалу.
Про це повідомляє Daily Mail.
Освітня рада з питань безпеки розіслала електронного листа із попередженням всім батькам і опікунам і порадила «бути пильними» після повідомлень про те, що діти на дитячих майданчиках вже копіюють ігри з серіалу (у шоу вони закінчувались смертю для тих, хто програв).
Однак не тільки освітня рада взялась попереджати батьків щодо цього серіалу — школи вже напряму просять не дозволяти дітям його дивитись. Шкільні психологи зазначили, що «Гра в кальмара» може завдати шкоди «соціальному та емоційному розвитку» дітей, яким зарано це дивитись (серіал має вікове обмеження: шістнадцять плюс). Ці ігри також можуть спонукати їх «залишатися осторонь» у ситуації, коли ображають однолітків.
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» — це трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор із шансом виграти величезну суму грошей, але програш коштує життя. Серіал за перший місяць після релізу приніс компанії Netflix $891,1 мільйона. На його виробництво (усього один сезон) Netflix витратила $21,4 мільйона.
- Через «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази). Також через його популярність у компанії Vans різко зросли продажі білих кедів без шнурків (сліпонів) — аж на 7 800%.