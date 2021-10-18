В Англії батьків просять не дозволяти дітям дивитись «Гру в кальмара» — вони повторюють сцени з серіалу

Пекельце

В Англії у графстві Бедфордшир освітня рада з питань безпеки закликала батьків не дозволяти дітям дивитися серіал «Гра в кальмара» від Netflix через кількість жорстокого контенту. Вони вже у школах копіюють ігри з серіалу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Освітня рада з питань безпеки розіслала електронного листа із попередженням всім батькам і опікунам і порадила «бути пильними» після повідомлень про те, що діти на дитячих майданчиках вже копіюють ігри з серіалу (у шоу вони закінчувались смертю для тих, хто програв).

Однак не тільки освітня рада взялась попереджати батьків щодо цього серіалу — школи вже напряму просять не дозволяти дітям його дивитись. Шкільні психологи зазначили, що «Гра в кальмара» може завдати шкоди «соціальному та емоційному розвитку» дітей, яким зарано це дивитись (серіал має вікове обмеження: шістнадцять плюс). Ці ігри також можуть спонукати їх «залишатися осторонь» у ситуації, коли ображають однолітків.