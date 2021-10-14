Пекельце

Російське генконсульство в Харкові «привітало» українців із Днем захисників і захисниць критикою Путіна: Усвідомлюємо ницість політики РФ

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Україна 14 жовтня святкує День захисників і захисниць, до привітань українців долучилося Генконсульство Росії в Харкові.

Зранку на сторінці консульства в Instagram з’явилося привітання зі святом.

«Бажаємо вам богатирського здоровʼя, бездоганної витримки, тепла, радості, мирного неба над головою. Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну пʼядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні», — наголошується в дописі від імені генконсула Ігоря Дем’яненка.

Згідно з текстом публікації, працівники консульства нібито не підтримують політику Росії стосовно України.

«У той час, коли політичне керівництво Росії підступно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть у злиднях і лихах. Розуміємо, що, найімовірніше, після цих привітань ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні!» — йдеться в заяві.

У наступній публікації на сторінці Генконсульства РФ у Харкові викладений поіменний список агентів ФСБ, розвідників, працівників Генштабу ВС РФ і російського МЗС:

Співробітники спецпідрозділу СВР РФ «Заслін»:

Співробітники МЗС РФ:

Співробітники ГУ ГШ ЗС РФ:

Адміністративно-технічний персонал:

Співробітники з числа громадян України (колабораціоністи):

Окрім цього, у публікації наведений список «агентів ФСБ на території Харкова, яких з ганьбою вигнали з лав українських спецслужб»:

Зазначимо, ймовірно, сторінка генконсульства була зламана невідомими.