У КНДР відреагували на успіх серіалу «Гра в кальмара» та заявили, що він показує «аморальність» Південної Кореї

Пекельце

У Північній Кореї відреагували на успіх південнокорейського серіалу «Гра в кальмара» і заявили, що він відображає «корупцію та аморальність» півдня.

Статтю опублікували у пропагандистському виданні Arirang Meari.

«Нещодавно опублікована телевізійна драма «Гра в кальмара», яка набирає популярності, викриває дійсність південнокорейського суспільства, в якому спостерігається зростання корупції та аморальності, а негідники — звична справа. [...] У телесеріалі яскраво зображено, як сотні людей, змушених жити пекельним життям в нестерпних боргах, беруть участь у жорстокій грі, в якій вони вбивають одне одного, щоб виграти приз. Це змушує людей усвідомити сумну реальність жахливого південнокорейського суспільства, в якому люди змушені вступати в крайню конкуренцію, а їх людяність знищується», — заявили у КНДР.

Також північнокорейські пропагандисти розповідають про те, що у Південній Кореї з бідними людьми поводяться «як з шаховими фігурами для багатих», і що ця стрічка символізує «сучасне суспільство тієї країни».

Зазначимо, що у КНДР заборонена південнокорейська поп-культура (телешоу і музика), порушників можуть оштрафувати та навіть відправити до вʼязниці.