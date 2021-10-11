В Англії ферма придбала альпак, аби ті були «бодигардами» для індиків і захищали їх від лисиць

Пекельце

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В Англії власники індичої ферми привезли з Південної Америки альпак, щоб ті відбивали птахів від голодних лисиць, які постійно завдають шкоди бізнесу — особливо це відчутно перед Різдвом.

Про це повідомляє Mirror.

Ідеться про ферму Copas Traditional Turkeys у графстві Беркшир. Власник ферми пан Копас розповів, що альпаки використовуються у всьому світі для відлякування диких собак і койотів.

«У нас завжди були собаки, які охороняють птахів, але вони не можуть перебувати на полігоні весь час, на відміну від альпак, які залишаються там вдень і вночі», — додав він.

Ідея прийшла Копасу в голову у 2015 році після того, як серія нападів лисиць привела до загибелі сотень птахів на фермі. Альпаки агресивно реагують на лисиць, тому що у дикій природі ті намагаються вбити їх дитинчат.

«Альпаки дуже територіальні, і, хоча вони здаються непокірними, вони слухняні і досить щасливо співіснують з індичками», — сказав пан Копас.

Голова асоціації Traditional Farm Fresh Turkey Кейт Мартін припустила, що через брак кваліфікованих робітників на європейських фермах супермаркети потребують птахів, тому їх як ніколи потрібно захищати. Мартін додала, що цього року вже розмістили «безпрецедентну кількість» замовлень на індичку. За даними видання Metro, деякі ферми повідомили про отримання в пʼять разів більше замовлень, ніж у 2020 році.