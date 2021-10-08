Дочка Кадирова у 22 роки стала міністром культури Чечні. Першу держпосаду вона отримала рік тому

Пекельце

22-річна дочка голови Чечні Рамзана Кадирова Айшат отримала посаду міністра культури республіки.

Про це повідомляє держканал «Грозний».

Старша дочка Кадирова Айшат з вересня 2020 року обіймала посаду першої заступниці міністра культури Чечні. Як зазначив спікер парламенту Чечні Магомед Даудов, за цей час вона «встигла зробити колосальний внесок у розвиток бібліотек республіки, будинків культури та театрів».

Хож-Баудо Дааєв, який поступився їй місцем міністра, привітав Айшат, не вказавши причини свого звільнення.

До приходу на держслужбу Кадирова керувала будинком ісламської моди Firdaws. Бренд у 2009 році створила дружина Кадирова Медні, а потім передала управління дочці.