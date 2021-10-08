Дочка Кадирова у 22 роки стала міністром культури Чечні. Першу держпосаду вона отримала рік тому
- Автор:
- Костя Андрейковець
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22-річна дочка голови Чечні Рамзана Кадирова Айшат отримала посаду міністра культури республіки.
Про це повідомляє держканал «Грозний».
Старша дочка Кадирова Айшат з вересня 2020 року обіймала посаду першої заступниці міністра культури Чечні. Як зазначив спікер парламенту Чечні Магомед Даудов, за цей час вона «встигла зробити колосальний внесок у розвиток бібліотек республіки, будинків культури та театрів».
Хож-Баудо Дааєв, який поступився їй місцем міністра, привітав Айшат, не вказавши причини свого звільнення.
До приходу на держслужбу Кадирова керувала будинком ісламської моди Firdaws. Бренд у 2009 році створила дружина Кадирова Медні, а потім передала управління дочці.
- На вересневих виборах у Росії у своїй республіці Рамзан Кадиров набрав 99,7% голосів. Кадиров перебуває при владі з 2007 року. Уся політика Чечні будується на наказах і волі Кадирова.