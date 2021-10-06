У Єрусалимі археологи знайшли приватний туалет, якому майже 3 тисячі років

Пекельце

Yoli Schwartz / Israel Antiquities Authority

Ізраїльські археологи під час розкопок знайшли в Єрусалимі рідкісний стародавній туалет, віком майже 2 700 років. Тоді власні ванні кімнати були розкішшю.

Про це повідомляє Associated Press.

Ізраїльське управління старожитностями заявило, що гладкий різьблений вапняковий туалет знайшли у прямокутній кабіні, яка була частиною маєтку з видом на Старе місто.

«У давнину приватна туалетна кабінка була дуже рідкісним явищем — наразі знайшли всього кілька таких, — сказав керівник розкопок Яков Білліг. — Тільки багаті могли дозволити собі особисті вбиральні».

Він додав, що відомий рабин тих часів одного разу припустив, що бути багатим — це «мати туалет біля свого столу».

За його словами, у септику знайшли кістки тварин і кераміку. Згодом їх проаналізують, щоб дізнатися більше про раціон та спосіб життя людей тієї епохи.

Крім туалету, археологи виявили камʼяні колони тієї епохи та сказали, що поряд був фруктовий сад — це ще один доказ того, що там жили багатії.