Netflix відредагує сцену з серіалу «Гра в кальмара», де показали номер телефону випадкової людини

Пекельце

Стримінговий сервіс Netflix відредагує сцену з серіалу «Гра в кальмара» (Squid Game) після того, як випадково показав номер телефону реальної людини, що призвело до шквалу «неприємних дзвінків».

Про це повідомляє Independent.

У серіалі показано кілька кадрів, на яких номер телефону видно на візитній картці. У більшості таких випадків використовують підроблені номери, однак творці Squid Game випадково використали справжній номер, що належить корейцеві, якому тепер щодня надходять тисячі дзвінків — і вдень, і вночі.

Реальний номер телефону був показаний у першому епізоді: він був написаний на візитівці, яку на станції метро передав одному з героїв чоловік у чорному костюмі.

Netflix втрутився, щоб видалити ці кадри з номером, щоб захистити конфіденційність власника номера.

«Спільно з продюсерською компанією ми працюємо над вирішенням цього питання, включно з редагуванням сцен з телефонними номерами, де це необхідно», — сказав представник стримінгового сервісу.

Серіал «Гра в кальмара» став найуспішнішим шоу сервісу Netflix на сьогоднішній день. Через такий «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband навіть подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази).